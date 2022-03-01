Красногорск, 1 марта, 2022, 03:43 — ИА Регнум. Муниципальное казённое учреждение Орехово-Зуевского городского округа Московской области «Управление капитального строительства» 22 марта 2022 года планирует выбрать подрядчика на разработку рабочей документации и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком в городе Орехово-Зуево. Тендер стартует с начальной ценой 665 093 024,23 рубля, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Каток

По контракту предполагается аванс в размере 30%. Профинансируют сделку средствами бюджетов трёх уровней, включая бюджет городского округа.

Площадь застройки составит 4522 кв. м, а общая площадь будущего ФОК — 5147,73 кв. м. Участок для комплекса выбран на улице Гагарина.

Срок исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, — 31 декабря 2023 года.

Напомним, ранее в ряде регионов не состоялись аукционы по выбору подрядчиков для строительства крупных социальных объектов — общеобразовательных школ.