Владивосток, , 03:40 — REGNUM Заместитель главы администрации Владивостока Азат Ислаев покидает пост — он займет должность вице-губернатора одного из регионов России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Азат Ислаев Пресс-служба мэрии Владивостока

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В какой регион уедет Ислаев, не сообщается.

«Думаю, тот факт, что о владивостокских скверах и парках стали говорить на самом высоком уровне и ставить его в пример, есть несомненная заслуга Азата Ислаева. Это масштабные проекты, которые удалось реализовать за довольно короткий срок», — сказал мэр Константин Шестаков.

Ислаев в свою очередь пожелал Владивостоку дальнейшего развития:

«Моя команда, с которой я приехал и которая помогла воплотить все замыслы, остается во Владивостоке. Ребята будут работать над дальнейшим преображением города. Ведь, как известно, город живет счастьем своих людей. И я желаю, чтобы горожане, гуляя по новым паркам и скверам, ощущали это счастье».

За добросовестную работу и высокие профессиональные достижения Азату Ислаеву вручили Почетную грамоту от губернатора Приморья.

В должности заместителя главы администрации Владивостока Ислаев работал с 9 января 2020 года. Курировал управление туризма, инвестиций и городской среды, административно-территориальные управления, а также управление охраны окружающей среды.

В региональных телеграм-каналах предполагают, что Ислаев может стать вице-губернатором либо в Нижневартовске, либо в Нефтеюганске.

Как сообщало ИА REGNUM, Андрей Пучков назначен заместителем губернатора Ростовской области. Соответствующий указ 28 февраля подписал донской губернатор Василий Голубев.