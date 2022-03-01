Петропавловск-Камчатский, 1 марта, 2022, 03:33 — ИА Регнум. Генеральной прокуратуре РФ пришлось вмешиваться в вопрос обеспечения жильём детей-сирот на Камчатке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом надзорном ведомстве.

Жилье

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В ходе личного приёма к заместителю генпрокурора РФ обратились два жителя Петропавловска-Камчатского, которые сообщили, что состоят в очереди на получение жилья как дети-сироты, но квартиры им не предоставили.

Прокуратура внесла представление главе краевой столицы. После этого детей-сирот обеспечили жильём.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кетовском районе Курганской области начата доследственная проверка заявления граждан о затруднительном проживании в доме, в котором были предоставлены квартиры для сирот.