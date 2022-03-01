Нижний Новгород, 1 марта, 2022, 03:29 — ИА Регнум. Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы №18 по Нижегородской области потребовала введения банкротной процедуры в отношении ПАО «Арзамасский завод «Легмаш», которое производит продукцию пожарно-технического назначения. Нижегородский арбитраж пока соответствующее заявление не принял к производству и дату слушаний не назначил, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на карточку дела.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Иск от налоговой службы в базе появился 28 февраля 2022 года. В качестве основания для обращения с банкротными претензиями послужил долг в размере 1 216 978,89 рубля. Прочие подробности пока не раскрывались.

Завод в едином госреестре был зарегистрирован в 1992 году. Главой ПАО с декабря 2021 года указан Сергей Глебов. На предприятии трудятся свыше 160 человек. На сайте завода уточняется, что он — крупнейшее в России предприятие по производству рукавных головок, пожарных стволов в стандартном исполнении.

Напомним, это не первая попытка обанкротить предприятие. Подобные иски подавались трижды за последние годы, и все они были от налоговой службы.