Берн, , 03:27 — REGNUM Более 140 сотрудников компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором газопровода «Северный поток — 2», были уволены вследствие американских санкций. Об этом министр экономики Швейцарии Ги Пармелен 28 февраля заявил в интервью вещательной компании RTS.

Газопровод «Северный поток — 2» © Nord Stream 2. Nikоlai Ryutin

Ги Пармелен «США ввели санкции против Nord Stream 2 AG. Сегодня мы узнали, что весь персонал, который работает в Nord Stream 2 AG в Цуге, а это более 140 человек, уволен».

Министр отверг связь этих увольнений с введёнными Швейцарией санкций против России.

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Напомним, канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил о приостановке сертификации проекта «Северный поток — 2» 22 февраля, ещё до начала военной спецоперации России по денацификации Украины, сразу после признания ДНР и ЛНР. Санкции США против оператора «Северного потока — 2» — компании Nord Stream 2 AG были введены 23 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что проект «Северный поток — 2» заморожен из-за военной операции на Украине.

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