Швейцария сообщила об увольнении сотрудников компании Nord Stream 2
Берн, 1 марта, 2022, 03:27 — ИА Регнум. Более 140 сотрудников компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором газопровода «Северный поток — 2», были уволены вследствие американских санкций. Об этом министр экономики Швейцарии Ги Пармелен 28 февраля заявил в интервью вещательной компании RTS.
Министр отверг связь этих увольнений с введёнными Швейцарией санкций против России.
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Напомним, канцлер ФРГ Олаф Шольцобъявил о приостановке сертификации проекта «Северный поток — 2» 22 февраля, ещё до начала военной спецоперации России по денацификации Украины, сразу после признания ДНР и ЛНР. Санкции США против оператора «Северного потока — 2» — компании Nord Stream 2 AG были введены 23 февраля.
Как сообщало ИА REGNUM, канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что проект «Северный поток — 2» заморожен из-за военной операции на Украине.