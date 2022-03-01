Гавана, , 03:18 — REGNUM Власти Кубы поддерживают начало переговоров между представителями России и Украины, 28 февраля написал на своей странице в Twitter кубинский министр иностранных дел Бруно Родригес Парилья.

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По словам главы МИД, в Гаване считают, что диалог сторон является единственным способом урегулирования сложившейся ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля исполнительный секретарь Всемирного совета мира Ираклис Цавдаридис отметил, что в усугублении кризиса на Украине очень важно учитывать роль США и Североатлантического альянса (НАТО). Заседание организации прошло в штаб-квартире Кубинского института дружбы народов.

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