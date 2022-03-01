Асунсьон, , 03:53 — REGNUM Министр иностранных дел Парагвая Эвклидес Асеведо подтвердил 28 февраля позицию Парагвая, осуждающую действия России на территории Украины, но выступил против разрыва дипломатических отношений. Об этом сообщает новостное агентство Ultima Hora.

Флаг Парагвая (сс) 總統府

По мнению министра, отзыв посла и разрыв дипломатических отношений с Россией — преждевременный и беспечный шаг. Он выступил против этой меры, заявив, что в решении данной проблемы помогут только переговоры и соблюдение норм международного права.

С другой стороны, в своем выступлении Асеведо также сослался на решение Бразилии о неприсоединении к декларации МЕРКОСУР с осуждением «действий президента России Владимира Путина», несмотря на то, что она была принята Аргентиной и Уругваем.

Читайте ранее в этом сюжете: Бразилия отказалась поддержать резолюции ООН против России