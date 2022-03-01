Владивосток, , 03:18 — REGNUM Власти Приморья готовят ряд мер поддержки бизнеса, сообщил 1 марта губернатор Олег Кожемяко.

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«Центробанк поднял ключевую ставку до 20%. Это позволит защитить сбережения граждан от обесценения и поддержит финансовую и ценовую стабильность на фоне внешних изменений.

Мы со своей стороны вместе с федеральными органами власти готовим меры поддержки бизнеса. Совершенно точно — их сейчас нужно поддержать. Создаём штаб по оказанию помощи региональным предприятиям», — сказал в своём телеграм-канале Кожемяко.

Губернатор пояснил, что 2 марта проведет расширенное заседание вместе с представителями деловых объединений и системообразующих предприятий, где обсудят все предложения.

Как сообщало ИА REGNUM, рекордное повышение ставки Банка России до 20% связано со стремлением ЦБ оказать поддержку рублю и компенсировать инфляционные риски, заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева.