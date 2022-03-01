Штат Северная Каролина, США, 1 марта, 2022, 03:09 — ИА Регнум. Водку российского производства убрать с прилавков предложили предпринимателям власти американского штата Северная Каролина. Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба губернатора штата.

Иван Шилов ИА REGNUM Водка

Властями штата был издан исполнительный указ, предписывающий прекратить взаимоотношения с российскими юридическими лицами государственным агентам и институтам. Ритейлерам же предписывается отказ от продажи алкоголя из России.

В частности, под действие указа подпали три алкогольных бренда: «Серп и молот», «Белуга» и «Русский стандарт».

Стоит отметить, что Северная Каролина — уже пятый американский штат, в котором власти распорядились убрать из продажи водку российского производства, выражая этим поддержку Украине и солидарность с нею. Такой запрет введён в Виргинии, Нью-Гэмпшире, Огайо, Юте и Пенсильвании.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ликеро-водочные магазины в ряде провинций Канады убрали с прилавков водку из-за антироссийских санкций.