ЗАТО Фокино, Приморский край, 2 марта, 2022, 19:44 — ИА Регнум. Новую централизованную систему водоснабжения в ЗАТО Фокино планируют построить к 2025 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Предприятие «Примтеплоэнерго» приступило к проектированию объекта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Steve Johnson Водоснабжение

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По словам и.о. генерального директора Владимира Малюшицкого, будут проложены новые магистральные водоводы протяженностью 100 км и построена водоочистная станция в районе реки Промысловка.

«Нацпроект позволит повысить качество питьевой воды и обеспечить надежное водоснабжение более 30 тысяч жителей Фокино, а также значительно обновить изношенную сеть трубопровода, которая эксплуатируется более 40 лет», — пояснил Владимир Малюшицкий и добавил, что проектирование планируется завершить до конца года, после чего начнется строительство объектов.

Отмечается, что аварии на магистральных сетях Фокино, возникающие из-за высокого износа сетей, неоднократно приводили к перебоям с водоснабжением. Текущие ремонтные работы существенно не меняли ситуацию, так как сетям необходима реконструкция.

«Решение о включении объектов в национальный проект «Жилье и городская среда» принято для кардинального обновления системы водоснабжения города, построенной еще в советские годы, и гарантированного обеспечения жителей качественной питьевой водой», — добавили специалисты.

По поручению губернатора Олега Кожемяко для предотвращения аварийных ситуаций до завершения реконструкции системы водоснабжения города в январе «Примтеплоэнерго» начало строительство временного участка водопровода для исключения наиболее проблемного участка сети. Работы почти завершены.

Как сообщало ИА REGNUM, в 90 муниципальных образованиях Пензенской области в 2022 году планируют построить и капитально отремонтировать 134 объекта водоснабжения и водоотведения.