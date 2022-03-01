Бразилиа, 1 марта 2022, 03:53 — REGNUM Согласно отчету национального секретариата по защите прав потребителей Бразилии, 70% бразильских семей имеют один или несколько кредитов, а 43% не имеют возможности их закрыть. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

«Пока долги нас не погубят»
«Пока долги нас не погубят»
Andreia

Причинами долгового бремени бразильцев называют инфляцию, высокий уровень теневых зарплат, безработицу, а также бесхозяйственное правление президента Жаира Болсонару. Уровень задолженности бразильцев поднялся до максимальных значений с января 2010 года.

По сценарию исследователей, экономическое возрождение страны возможно только после восстановления доходов семей до уровня, позволяющего выполнять долговые обязательства.

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