Бразилиа, 1 марта, 2022, 03:53 — ИА Регнум. Согласно отчету национального секретариата по защите прав потребителей Бразилии, 70% бразильских семей имеют один или несколько кредитов, а 43% не имеют возможности их закрыть. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Andreia «Пока долги нас не погубят»

Причинами долгового бремени бразильцев называют инфляцию, высокий уровень теневых зарплат, безработицу, а также бесхозяйственное правление президента Жаира Болсонару. Уровень задолженности бразильцев поднялся до максимальных значений с января 2010 года.

По сценарию исследователей, экономическое возрождение страны возможно только после восстановления доходов семей до уровня, позволяющего выполнять долговые обязательства.