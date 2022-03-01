Минкульт Греции прервал все контакты с Россией
Афины , 1 марта, 2022, 03:00 — ИА Регнум. Министр культуры и спорта Греции Лина Мендони распорядилась полностью приостановить сотрудничество с российскими организациями культуры, включая запланированную ранее прямую трансляцию из Москвы спектакля «Лебединое озеро» балета Большого театра. Об этом греческое ведомство 28 февраля сообщает на своей странице в социальной сети Facebook.
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Отмечается, что Мендони дала указание приостановить «любую реализацию, сотрудничество, планирование или обсуждение мероприятий» с российскими культурными организациями.
По информации греческого ресурса Newsbomb, данное решение вызвало резкую реакцию и критические комментарии в адрес министерства культуры Греции, как разъединяющее греческий и русский народы.
Как сообщало ИА REGNUM, Греция присоединилась к решению Евросоюза закрыть своё воздушное пространство для российских самолётов.