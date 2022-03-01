Краснодар, , 02:57 — REGNUM Арбитраж Краснодарского края признал банкротом Евгения Громыко, чьи данные совпадают с данными бывшего заместителя министра сельского хозяйства России. Процедура реализации его имущества продлится шесть месяцев. Инициатором банкротства экс-министра, как ранее и его супруги, стал «Россельхозбанк». Отчёт финансового управляющего суд заслушает 11 августа 2022 года. Вердикт судьи Купреева может быть обжалован в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня его принятия, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

Финансовым управляющим бывшего чиновника назначили Дмитрия Митряковича (Москва) из ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Меркурий». Долги должника перед банком превышают 575 млн рублей.

«Невозможность восстановления платежеспособности должника, отсутствие в достаточном объеме имущества, за счет реализации которого возможно полностью погасить требования кредиторов и расходы по делу о банкротстве, установлено в анализе финансового состояния должника и отражено в отчете», — уточняется в вердикте, которым управляющему также отказали в реструктуризации долгов.

В ЕГРЮЛ за Громыко также не числится каких-либо компаний кроме доли в 50% в ликвидированном в 2007 году ООО «Агро соя девелопмент» (выращивание зерновых и зернобобовых культур). Фирмой Громыко владел совместно с Петром Сорокиным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, семью Громыко связывают с семьей бывшего главы Минсельхоза России, экс-губернатора Краснодарского края Александра Ткачёва. В частности, Громыко одно время работал в компании Николая Ткачёва — отца будущего министра.

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