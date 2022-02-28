Краснодар, 1 марта, 2022, 02:57 — ИА Регнум. Арбитраж Краснодарского края признал банкротом Евгения Громыко, чьи данные совпадают с данными бывшего заместителя министра сельского хозяйства России. Процедура реализации его имущества продлится шесть месяцев. Инициатором банкротства экс-министра, как ранее и его супруги, стал «Россельхозбанк». Отчёт финансового управляющего суд заслушает 11 августа 2022 года. Вердикт судьи Купреева может быть обжалован в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня его принятия, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Финансовым управляющим бывшего чиновника назначили Дмитрия Митряковича (Москва) из ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Меркурий». Долги должника перед банком превышают 575 млн рублей.

«Невозможность восстановления платежеспособности должника, отсутствие в достаточном объеме имущества, за счет реализации которого возможно полностью погасить требования кредиторов и расходы по делу о банкротстве, установлено в анализе финансового состояния должника и отражено в отчете», — уточняется в вердикте, которым управляющему также отказали в реструктуризации долгов.

В ЕГРЮЛ за Громыко также не числится каких-либо компаний, кроме доли в 50% в ликвидированном в 2007 году ООО «Агро соя девелопмент» (выращивание зерновых и зернобобовых культур). Фирмой Громыко владел совместно с Петром Сорокиным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, семью Громыко связывают с семьей бывшего главы Минсельхоза России, экс-губернатора Краснодарского края Александра Ткачёва. В частности, Громыко одно время работал в компании Николая Ткачёва — отца будущего министра.

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