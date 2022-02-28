Киев, 1 марта, 2022, 02:54 — ИА Регнум. Киев выступает за введение дополнительных санкций против России из-за специальной военной операции РФ на Украине, написал украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 1 марта на своей странице в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кулеба

Об этом он заявил в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Глава Госдепартамента подтвердил, что Вашингтон продолжает поддерживать Киев. Кулеба отметил, что Украина также нуждается в поставках вооружений.

По словам министра, Блинкен заверил его в содействии со стороны США.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля американские власти запретили своим гражданам совершать любые денежные операции с Центральным банком России, Фондом национального благосостояния и Министерством финансов РФ.

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