Богота, 1 марта, 2022, 03:52 — ИА Регнум. Согласно данным переписи МИД Колумбии, на Украине на данный момент находятся 222 колумбийца. Колумбия намеревается вывезти их при помощи военных самолетов Бразилии. Об этом сообщает новостное агентство El Colombiano.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Колумбия

«Министерство иностранных дел работает с другими странами, чтобы ускорить эвакуацию граждан Колумбии. Мы рассчитываем на военный самолет Бразилии, который должен будет отправиться на Украину 1 марта», — сообщил президент Колумбии Иван Дуке.

На данный момент 76 колумбийцам удалось покинуть территорию Украины и найти убежище в Польше, Венгрии и Словакии.