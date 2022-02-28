Магадан, 1 марта, 2022, 02:58 — ИА Регнум. В Магаданской области 35 молодых семей получили сертификаты для улучшения жилищных условий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

nattanan23 Стоимость жилья

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В этом году улучшить жилищные условия смогут 150 молодых семей Колымы. В 2021 году 100 семей получили сертификаты.

В 2022 году семьи из Магадана, Ольского, Северо-Эвенского, Ягоднинского городских округов получат свидетельства на приобретение и строительство жилья. Итоговый объём выплат составит 125,3 млн рублей

«Мы уже приступили к достаточно масштабному строительству жилья в Магадане, которого должно хватить на всех», — сказал на торжественном вручении сертификатов губернатор Сергей Носов.

Программа поддержки молодых семей реализуется в регионе с 2005 года. За это время более 1100 семей смогли приобрести жильё за счёт социальных выплат. Помимо основной выплаты на приобретение жилья, семьи могут получить дополнительную — на каждого родившегося ребёнка за время ожидания получения свидетельства.

Как сообщало ИА REGNUM, в бюджете Амурской области на 2022 год заложили 115 млн рублей на обеспечение жильём многодетных. В том числе смогут решить свои жилищные проблемы 13 семей, у которых шесть и более детей.