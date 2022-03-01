Каракас, , 03:50 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро раскритиковал 28 февраля на сессии совета ООН по правам человека односторонние принудительные противокоронавирусные меры и международные санкции, ослабившие экономику Венесуэлы. Об этом сообщает новостное агентство El Universal.

Николас Мадуро Carlos Rodríguez

Президент подчеркнул, что данные меры заблокировали венесуэльцам доступ к продуктам питания, промышленным товарам и медицинскому оборудованию. Также он осудил продолжающуюся в мировых СМИ кампанию по криминализации страны. Он напомнил ООН о «попытках переворота, убийствах, вторжениях наемников из Вашингтона, а также проникновении вооруженных формирований, поддерживаемых колумбийским правительством».

Он также осудил конфискацию 31 тонны золота венесуэльских резервов Банком Англии, а также заморозку миллиона долларов Банком Португалии. «Эти финансовые учреждения отказывают нам в праве использования средств для покупки вакцин, лекарств, продуктов питания и препятствуют в возможности гарантировать права на жизнь и здоровья венесуэльского народа», — подчеркнул Мадуро.

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