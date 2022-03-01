Бразилиа, 1 марта 2022, 02:32 — REGNUM Бразилия готова принять беженцев с Украины, заявил бразильский президент Жаир Болсонару 28 февраля в ходе общения с журналистами.
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Он отметил, что в ближайшее время правительство страны выпустит соответствующее постановление. Вместе с тем президент не стал уточнять, какое количество беженцев может въехать в Бразилию. Болсонару добавил, что механизм их транспортировки пока не обсуждался.
Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля грузинский министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили заявил, что Грузия готова принимать беженцев с Украины. Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур призвал французские власти не принимать украинских беженцев. По мнению политика, их следует «оставлять в Польше».
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