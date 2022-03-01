Южно-Сахалинск, , 02:21 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,0 зафиксировали в районе Курильских островов, сообщает сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН.

Землетрясение Martin Luff

По ее данным, эпицентр землетрясения располагался в 116 километрах к востоку от села Малокурильское на острове Шикотан. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 30 километров. Сейсмологи отметили, что пока сведений об ощущаемости землетрясения не поступало. Также не фиксировались обращения в региональные экстренные службы.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля землетрясение магнитудой 4,7 произошло в акватории Берингова моря на Камчатке. Его очаг находился в 52 километрах от села Никольское на глубине 30 километров. Отмечалось, что жители населенных пунктов региона сейсмособытия не ощутили.