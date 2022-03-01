Мадрид, , 02:15 — REGNUM Испанские власти решили поставлять наступательное вооружение Украине не напрямую, а через Европейский фонд мира (EPF). Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес 28 февраля в интервью телеканалу TVE,

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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Глава правительства напомнил, что Мадрид ранее направил Киеву партию гуманитарной помощи, а также каски и жилеты. Он отметил, что из Европейского фонда мира на закупку для Украины наступательных вооружений выделят €450 млн. Кроме того, еще €50 млн направят на приобретение «сопутствующих материалов и оборудования».

Европейский фонд мира является внебюджетным фондом ЕС. Он был создан в марте 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля глава Белого дома Джо Байден подписал меморандум о выделении Киеву помощи в размере $600 млн, из которых $350 млн должны быть направлены на закупку вооружений и услуг военного назначения. 26 февраля правительство Германии объявило о планах поставить на Украину 1 тысячу единиц противотанкового оружия и 500 ракет Stinger.

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