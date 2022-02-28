Вашингтон, 1 марта, 2022, 02:08 — ИА Регнум. Соединенные Штаты будут готовы обсуждать отмену санкций против России, если Москва примет меры по деэскалации ситуации, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

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"Я не собираюсь делать тут прогнозы или давать оценки. Если он (президент РФ Владимир Путин — прим. ИА REGNUM) начнет делать шаги по деэскалации, уверена, что мы сможем об этом поговорить», — заявила она.

При этом Псаки затруднилась прокомментировать намерения Украины вступить в Евросоюз в экстренном порядке. По ее словам, США не входят в ЕС и решение должны принимать власти союза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Белого дома США Джен Псаки подтвердила, что Соединенные Штаты не будут посылать свои войска на Украину для противостояния с Россией. Она добавила, что мнение президента США Джо Байдена по этому вопросу остается неизменным.