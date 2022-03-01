Нью-Йорк, США, , 01:59 — REGNUM Подтверждений информации о размещении украинскими радикалами военной техники в жилых кварталах у Организации Объединённых Наций (ООН) нет. Об этом заявил 28 февраля заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс в ходе заседания Совета Безопасности организации.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Спецоперация России по защите Донбасса — все новости»

Отвечая на просьбу постоянного представителя России при ООН Василия Небензи прокомментировать сообщения о подобных фактах, Гриффитс отметил, что у него нет подтверждений данной информации.

«Я могу сказать, что у нас нет подтверждения таких сообщений о том, что радикалы размещают подобное оружие (артиллерию и системы залпового огня) в жилых кварталах», — сказал Гриффитс.

Небензя указал на тот факт, что в ООН ряд видеороликов о том, что происходит на Украине, воспринимается как данность, а другие ролики, достоверность которых несомненна, считаются не прошедшими проверку и не подтверждёнными.

Гриффитс ответил на это, что в ходе военных действий определение степени ответственности той или иной стороны за случаи возможного нарушения гуманитарного права затруднено.

«Мы в буквальном смысле находимся в тумане войны», — заявил Гриффитс.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Небензя заявил о недостоверности слухов о якобы обстрелах российскими военными объектов гражданской инфраструктуры на Украине.

Читайте ранее в этом сюжете: Небензя напомнил, что российская спецоперация нацелена на объекты ВСУ