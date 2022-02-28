Вашингтон, 1 марта, 2022, 01:49 — ИА Регнум. Американский автомобильный концерн General Motors (GM) на неопределённый срок останавливает поставки автомобилей в Россию. Об этом со ссылкой на заявление GM 28 февраля сообщает телеканал Fox Business.

CoolKid1993 General Motors

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Подчёркивается, что автопроизводитель в сложившейся вокруг Украины ситуации «продолжает следить за развитием событий» и принимает меры для «снижения негативного влияния» санкций на деятельность компании.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным консалтинговых компаний JD Power и LMC Automotive, военная операция России по защите Донбасса и последовавшие антироссийские санкции стран Запада приведут к снижению покупательского спроса на новые легковые автомобили.