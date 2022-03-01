Вашингтон, , 01:45 — REGNUM Американский концерн General Motors приостанавливает поставки своих автомобилей в Россию из-за ситуации вокруг Украины, 28 февраля передал телеканал Fox Business.

General Motors CoolKid1993

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Вместе с тем компания объявила, что изучает последствия этого шага и пытается найти способы для их смягчения, а также намерена поддержать своих сотрудников, работающих в РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля власти штата Нью-Йорка запретили государственным учреждениям штата сотрудничать с российскими компаниями. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что следующим этапом санкций Лондона против России станет запрет на вывоз в РФ ряда высокотехнологических изделий, в том числе микроэлектроники и навигационного оборудования.

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