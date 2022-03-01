Санкт-Петербург, , 01:45 — REGNUM Власти Петербурга открыли пункт сбора гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР, временно покинувшим места своего проживания из-за военной агрессии Украины. Он организован на базе Центра международных гуманитарных связей и стал уже второй точкой сбора гумпомощи беженцам — ранее такой пункт организовала партия «Единая Россия».

Гуманитарная помощь для беженцев из Донбасса Александр Погожев © ИА REGNUM

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«Поступает много обращений от петербуржцев, которые хотят помочь. Поэтому наряду с пунктами приёма гуманитарной помощи общественных организаций приняли решение открыть сбор в городском центре международных гуманитарных связей», — объяснил необходимость нового пункта губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Гуманитарную помощь можно принести по адресу: Санкт-Петербург, Московский район, Варшавская улица, д. 51, литера А (20-й подъезд) с 9:00 до 17:30. Ближайшая станция метро — «Московская».

Принимаются: средства личной гигиены (шампунь, зубная паста, зубные щетки, гели для душа, мыло, туалетная бумага, салфетки); постельные принадлежности (новые одеяла, подушки, полотенца, постельное бельё); продукты питания длительного хранения (крупы, макароны, консервы длительного хранения, бутилированая питьевая вода, детское питание); средства индивидуальной защиты (маски, антисептики, перчатки); а также одежда для взрослых и детей (новая, в упаковках).

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