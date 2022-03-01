Оттава, 1 марта 2022, 01:29 — REGNUM Западные страны продолжат защищать «демократию на Украине», стараясь при этом «не провоцировать Россию» и избегая эскалации ситуации. Об этом премьер-министр Канады Джастин Трюдо 28 февраля заявил на пресс-конференции.
Трюдо подчеркнул, что лидеры стран НАТО в ходе саммита обсудили «видение будущего», предполагаемую совместную работу.
Напомним, уже 25 февраля Трюдо заявил о поддержке предложения отключить Россию от международной системы межбанковских платежей SWIFT.
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Как сообщало ИА REGNUM, Канада предоставит Киеву партию противотанковых систем и модернизированные боеприпасы для борьбы с российскими военными.
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