Оттава, 1 марта, 2022, 01:29 — ИА Регнум. Западные страны продолжат защищать «демократию на Украине», стараясь при этом «не провоцировать Россию» и избегая эскалации ситуации. Об этом премьер-министр Канады Джастин Трюдо 28 февраля заявил на пресс-конференции.

(сс) Presidencia de la República Mexicana Джастин Трюдо

Джастин Трюдо «Мы полны решимости вместе продолжать твёрдо стоять на защите демократии. Мы не будем провоцировать, мы не будем стремиться к эскалации».

Трюдо подчеркнул, что лидеры стран НАТО в ходе саммита обсудили «видение будущего», предполагаемую совместную работу.

Джастин Трюдо «Ясно, что мы не собираемся вводить войска на Украину».

Напомним, уже 25 февраля Трюдо заявил о поддержке предложения отключить Россию от международной системы межбанковских платежей SWIFT.

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Как сообщало ИА REGNUM, Канада предоставит Киеву партию противотанковых систем и модернизированные боеприпасы для борьбы с российскими военными.