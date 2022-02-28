Вашингтон, 1 марта, 2022, 01:27 — ИА Регнум. Решение о высылке из США 12 российских дипломатов при ООН рассматривается Москвой как враждебное действие. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, 28 февраля сообщили в его пресс-службе.

United States Mission Geneva Анатолий Антонов

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По словам главы дипломатической миссии, американские власти в очередной раз нарушили свои обязательства.

«Вновь удар пришелся по российским дипломатам. Это враждебный выпад против нашей страны», — сказал Антонов.

Посол также выразил слова поддержки представителем постоянного представительства при ООН и назвал действия Вашингтона гонениями.

«В данный момент по большей части мои слова адресованы не американским властям, а нашим товарищам в постпредстве, которые подвергаются гонениям», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля Анатолий Антонов заявил, что США ведут против российских дипломатов бескомпромиссную борьбу, и методы Вашингтона становятся изощреннее.