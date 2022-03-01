Москва, 1 марта 2022, 09:20 — REGNUM Незрячие и слабовидящие люди смогут проще находить информацию на портале mos.ru. Об этом 1 марта сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Цифровая экономика
Цифровая экономика
Bitballoon.com

По её словам, сейчас завершён первый этап его модернизации. Специалисты адаптируют ресурс, чтобы на нем было проще находить информацию и пользоваться электронными сервисами при помощи скринридеров — распространенных программ для людей с нарушениями зрения, которые преобразуют текст на экране в речь.

«Принципиально важно, чтобы как можно больше москвичей могли пользоваться всеми возможностями городского портала. Работа над его инклюзивностью включает целый набор параметров. Одно из главных обновлений на первом этапе — усовершенствованная навигация. Для нас с вами эти изменения не так заметны, но они ощутимы для слабовидящих и незрячих жителей, поскольку помогают им лучше ориентироваться на сайте и самостоятельно получать нужные услуги», — сказала Сергунина.

Читайте ранее в этом сюжете: Инвесторы изучат инновационные проекты московских стартапов