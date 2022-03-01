Москва, 1 марта, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Незрячие и слабовидящие люди смогут проще находить информацию на портале mos.ru. Об этом 1 марта сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

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По её словам, сейчас завершён первый этап его модернизации. Специалисты адаптируют ресурс, чтобы на нем было проще находить информацию и пользоваться электронными сервисами при помощи скринридеров — распространенных программ для людей с нарушениями зрения, которые преобразуют текст на экране в речь.

«Принципиально важно, чтобы как можно больше москвичей могли пользоваться всеми возможностями городского портала. Работа над его инклюзивностью включает целый набор параметров. Одно из главных обновлений на первом этапе — усовершенствованная навигация. Для нас с вами эти изменения не так заметны, но они ощутимы для слабовидящих и незрячих жителей, поскольку помогают им лучше ориентироваться на сайте и самостоятельно получать нужные услуги», — сказала Сергунина.