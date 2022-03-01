Тегеран, 1 марта, 2022, 08:29 — ИА Регнум. 28 февраля делегации Исламской Республики Иран, ЕС и стран группы 4+1 на переговорах по отмене незаконных санкций встретились в продолжение интенсивных дипломатических дискуссий. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Mostafa Asgari Али Багери Кяни

Через несколько часов после возвращения главного переговорщика Ирана Али Багери Кани в Вену состоялась встреча с представителями группы 4+1. До этого состоялись отдельные двусторонние встречи между делегацией Ирана и главами делегаций России и Китая.

Глава российской делегации Михаил Ульянов написал в твиттере: «Нам предстоит интенсивная работа, чтобы привести переговоры к окончательному соглашению».

Переговоры об отмене антииранских санкций начались 27 декабря 2021 года. В настоящее время переговоры достигли точки, когда их успех или неудача зависят от политических решений западных сторон.