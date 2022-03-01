Санкт-Петербург, , 01:18 — REGNUM Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, являющийся также руководителем российской делегации в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы (СЕ), заявил об ответственности СЕ за эскалацию конфликта на Украине, выразившуюся в многолетнем игнорировании милитаризации, неонацизма на Украине и фактов геноцида населения Донбасса. Об этом Дрозденко заявил на внеочередном заседании Бюро Конгресса местных и региональных властей.

Александр Дрозденко Дарья Драй © ИА REGNUM

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Губернатор отметил, что Совет Европы несёт полную ответственность за то, что конфликт на Украине в настоящее время решается силовым способом.

«Ни разу на все предложения России по оценке и обсуждению ситуации на Донбассе и опасной милитаризации Украины, Европа не пошла навстречу, особенно последние полгода. Почему-то вы замалчивали наши предложения по рассмотрению геноцида жителей Донецкой и Луганской областей, отказывались рассмотреть вопрос о гибели людей в Одессе, а это настоящие нацистские проявления, вы не реагировали на слова Порошенко о том, что «дети Донбасса будут сидеть в подвале», угрозы о расправе с жителями Донбасса со стороны мэра Днепропетровска Филатова, как и на многие другие факты», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Он выразил сожаление тем, что ситуация вокруг Украины вынужденно перешла к силовому сценарию, но высказал надежду, что будет сохранен «шанс для народной дипломатии», которую представляет Конгресс местных и региональных властей СЕ.

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