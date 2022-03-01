Тегеран, 1 марта, 2022, 08:31 — ИА Регнум. 28 февраля министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан встретился с главой Управления национальной безопасности Сирии бригадным генералом Али Мамлуком. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

En.mfa.ir Глава МИД Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан

Министр иностранных дел и его высокопоставленный сирийский гость на встрече обменялись мнениями о текущем состоянии двусторонних отношений, особенно в дипломатической сфере, а также о наиболее важных региональных и международных событиях.

Ранее бригадный генерал Али Мамлук встретился с президентом Ирана Ибрагимом Раиси. В ходе встречи Раиси указал на важность ирано-сирийского экономического сотрудничества и подчеркнул, что для расширения экономических связей две страны должны сначала установить стратегические отношения.

Президент Ирана подчеркнул, что всеобъемлющие ирано-сирийские отношения нуждаются в дальнейшем углублении на всех возможных уровнях, заявив, что коалиция между двумя странами действительно нерушима.

Раиси упомянул об уникальном сопротивлении сирийского народа в противостоянии террористическим группировкам, подчеркнув, что теперь необходимо сохранить территориальную целостность Сирии.