Тегеран, 1 марта 2022, 08:31 — REGNUM 28 февраля президент Ирана Ибрагим Раиси указал на важность ирано-сирийского экономического сотрудничества и подчеркнул, что для расширения экономических связей две страны должны сначала установить стратегические отношения. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ибрагим Раиси
Ибрагим Раиси
Tasnim News Agency

Раиси сделал это заявление на встрече с главой Управления национальной безопасности Сирии бригадным генералом Али Мамлуком.

Президент Ирана подчеркнул, что всеобъемлющие ирано-сирийские отношения нуждаются в дальнейшем углублении на всех возможных уровнях, отметив, что коалиция между двумя странами действительно нерушима.

Раиси также упомянул об уникальном сопротивлении сирийского народа в противостоянии террористическим группировкам, подчеркнув необходимость поддержания и сохранения территориальной целостности Сирии.

«Вражда держав-угнетателей против стран региона не уменьшилась. Соединенные Штаты стремятся создать проблемы безопасности для Сирии, на этот раз в новой форме», — заявил он.

Почтив память жертв кампании по борьбе с терроризмом, в том числе генерал-лейтенанта Касема Сулеймани, он сообщил, что Сирия находится на передовой войны против Израиля, при этом исламские страны и народы должны объединиться для противостояния действиям узурпаторского режима.

Бригадный генерал Мамлук, со своей стороны, передал теплые приветствия президента Башара Асада иранскому президенту, народу и правительству. Он также заявил, что его правительство никогда не забудет поддержку иранской стороны в кампании против терроризма.