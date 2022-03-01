Тегеран, 1 марта, 2022, 08:31 — ИА Регнум. 28 февраля президент Ирана Ибрагим Раиси указал на важность ирано-сирийского экономического сотрудничества и подчеркнул, что для расширения экономических связей две страны должны сначала установить стратегические отношения. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Tasnim News Agency Ибрагим Раиси

Раиси сделал это заявление на встрече с главой Управления национальной безопасности Сирии бригадным генералом Али Мамлуком.

Президент Ирана подчеркнул, что всеобъемлющие ирано-сирийские отношения нуждаются в дальнейшем углублении на всех возможных уровнях, отметив, что коалиция между двумя странами действительно нерушима.

Раиси также упомянул об уникальном сопротивлении сирийского народа в противостоянии террористическим группировкам, подчеркнув необходимость поддержания и сохранения территориальной целостности Сирии.

«Вражда держав-угнетателей против стран региона не уменьшилась. Соединенные Штаты стремятся создать проблемы безопасности для Сирии, на этот раз в новой форме», — заявил он.

Почтив память жертв кампании по борьбе с терроризмом, в том числе генерал-лейтенанта Касема Сулеймани, он сообщил, что Сирия находится на передовой войны против Израиля, при этом исламские страны и народы должны объединиться для противостояния действиям узурпаторского режима.

Бригадный генерал Мамлук, со своей стороны, передал теплые приветствия президента Башара Асада иранскому президенту, народу и правительству. Он также заявил, что его правительство никогда не забудет поддержку иранской стороны в кампании против терроризма.