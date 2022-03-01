Тегеран, , 08:32 — REGNUM 28 февраля генеральный директор Управления международного таможенного сотрудничества Ирана заявил, что объем ненефтяной торговли между Исламской Республикой и членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) достиг 5,38 миллиарда долларов за первые 11 месяцев текущего иранского календарного года (20 марта 2021 — 20 февраля 2022). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

ЕАЭС

Хоссейн Кахки заявил: «Основываясь на данных, объем торговли увеличился на 48 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года».

По его словам, за 11 месяцев текущего иранского календарного года экспорт Ирана в государства-члены Евразийского экономического союза увеличился более чем на 1,84 миллиарда долларов, что свидетельствует о 15-процентном росте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Генеральный директор Управления международного таможенного сотрудничества Ирана в своем отчете отметил, что Россия и Армения являлись главными экспортными направлениями среди пяти стран-членов ЕАЭС за соответствующий период.

Иран и Евразийский экономический союз достигли соглашения о свободной торговле в октябре 2018 года, на основании которого около 862 товарных позиций облагаются льготными тарифами.