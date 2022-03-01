Тегеран, , 08:35 — REGNUM 28 февраля глава Тегеранской академии стрельбы из лука заявил, что иранские пара-лучники завоевали золотую медаль на чемпионате мира по стрельбе из лука 2022 года. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Стрельба из лука

Катаюн Табаси сообщил IRNA, что иранские спортсмены Рахими и Зарейнеджад выиграли совместную золотую медаль на четырехдневных соревнованиях на чемпионате мира по стрельбе из лука в ОАЭ.

Она отметила, что мужская сборная Ирана победила Турцию со счетом 5:3 в полуфинале и встретилась с Великобританией в финальном матче 27 февраля.

«Мужская сборная Ирана завоевала золотую медаль, одержав победу над британской командой со счетом 5:4», — подчеркнула Табаси.

В общей сложности 223 лучника из 40 стран приняли участие в чемпионатах Объединенных Арабских Эмиратов. Чемпионат мира по стрельбе из лука 2022 года стартовал 22 февраля в Дубае и завершился 27 февраля.