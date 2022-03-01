Тегеран, 1 марта, 2022, 08:35 — ИА Регнум. 28 февраля глава Тегеранской академии стрельбы из лука заявил, что иранские паралучники завоевали золотую медаль на чемпионате мира по стрельбе из лука 2022 года. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Стрельба из лука

Катаюн Табаси сообщил IRNA, что иранские спортсмены Рахими и Зарейнеджад выиграли совместную золотую медаль на четырехдневных соревнованиях на чемпионате мира по стрельбе из лука в ОАЭ.

Она отметила, что мужская сборная Ирана победила Турцию со счетом 5:3 в полуфинале и встретилась с Великобританией в финальном матче 27 февраля.

«Мужская сборная Ирана завоевала золотую медаль, одержав победу над британской командой со счетом 5:4», — подчеркнула Табаси.

В общей сложности 223 лучника из 40 стран приняли участие в чемпионатах Объединенных Арабских Эмиратов. Чемпионат мира по стрельбе из лука 2022 года стартовал 22 февраля в Дубае и завершился 27 февраля.