Тегеран, , 08:36 — REGNUM 28 февраля представитель министерства иностранных дел Ирана заявил, что в Вене был подготовлен проект соглашения, при этом Тегеран должен его изучить. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Саид Хатибзаде Https://www.irna.ir/

На своей еженедельной пресс-конференции Саид Хатибзаде подробно рассказал об усилиях по эвакуации иранских граждан, застрявших в Украине, заявив, что министерство иностранных дел не смогло установить контакт с десятью иранцами, несмотря на все предпринятые усилия.

Он отметил, что министерство иностранных дел и некоторые организации на Украине предприняли активные меры, в результате чего было эвакуировано значительное число граждан Ирана.

«Иранские граждане были перемещены из зон военных действий в более безопасные регионы», — заявил пресс-секретарь.

Хатибзаде также сообщил, что несколько фургонов с флагом Ирана были размещены вдоль границы между Украиной и Польшей в ожидании иранских граждан, чтобы переправить их обратно на родину.

Пресс-секретарь также указал на ситуацию с переговорами в Вене по снятию санкций с Ирана, заявив, что главный переговорщик Али Багер Кани вернулся в Тегеран для консультаций. По словам Хатибзаде, в австрийской столице был подготовлен проект соглашения, который должен быть тщательно рассмотрен Тегераном.

Он также отметил, что США и западные участники не смогли принять свое политическое решение по трем основным вопросам.