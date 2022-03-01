Тегеран, , 08:37 — REGNUM Документальный фильм о туризме, снятый малазийской группой, планируется транслировать Всеазиатским оператором спутникового телевидения и радио (ASTRO) в регионе Юго-Восточной Азии в предстоящий священный месяц Рамадан. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 28 февраля.

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В соответствии с полученными данными, министерство культурного наследия, ремесел и туризма Ирана предоставило пяти малазийским режиссерам-документалистам возможность посетить природные, исторические и культурные достопримечательности Исламской Республики с целью снять документальный фильм.

Малазийские режиссеры-документалисты прибыли в Иран 24 февраля. Группа планирует пробыть здесь до 10 марта. За данный период режиссерская группа посетит провинции Тегеран, Исфахан и Фарс.

Управление туристического маркетинга и рекламы министерства культурного наследия, ремесел и туризма организовало поездку, чтобы проложить путь для продвижения туризма в Исламскую Республику.

Министерство предоставляет малазийским режиссерам-документалистам возможность ознакомиться с ремесленным потенциалом Ирана, организуя мастер-классы по ковроткачеству и тканевому ткачеству.

Создатели документальных фильмов из Куала-Лумпура планируют посетить разные города в упомянутых провинциях, чтобы увидеть реальную жизнь иранского народа.