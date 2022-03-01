Тегеран, , 08:38 — REGNUM 28 февраля командующий военно-воздушными силами армии Исламской Республики Иран встретился со своим коллегой в Пакистане, чтобы обсудить укрепление двустороннего сотрудничества. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Флаги Пакистана и Ирана Tasvirrooz.ir

Бригадный генерал Хамид Вахеди встретился с начальником штаба ВВС Пакистана маршалом Захиром Ахмадом Бабаром в Исламабаде. Нарядно одетый контингент военно-воздушных сил Пакистана перед встречей выстроил почетный караул по случаю визита высокопоставленного гостя.

На встрече также присутствовали посол Ирана в Пакистане Мохаммад Али Хоссейни, атташе по вопросам обороны полковник Мосатафа Канбарпур и представители ВВС Пакистана.

Обе стороны обсудили последние события, связанные с двусторонним сотрудничеством между Ираном и Пакистаном, особенно в области обороны, вооруженных сил и военного образования.

Выразив удовлетворение визитом своего иранского коллеги, подчеркнув историческую и культурную общность между двумя соседями, главнокомандующий ВВС Пакистана отметил необходимость дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества между Тегераном и Исламабадом.

Он выразил решимость военно-воздушных сил Пакистана и далее укреплять двустороннее сотрудничество между двумя братскими странами Ираном и Пакистаном.

Стоит отметить, что это второй визит высокопоставленного чиновника военно-воздушных сил Ирана в Пакистан за последние годы. За данный период двусторонние отношения между двумя сторонами в области обороны, вооруженных сил, безопасности значительно расширились.