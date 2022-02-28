Нью-Йорк, США, 1 марта, 2022, 01:07 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 28 февраля разнонаправленно. В плюсе Nasdaq.

Уолл-стрит

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 166,15 пункта (0,49%), до уровня 33 892,60 пункта. S&P 500 подешевел на 10,86 пункта (0,25%), до уровня 4373,79 пункта. Nasdaq к завершению дня поднялся на 56,78 пункта (0,41%), до уровня 13 751,40 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $4,25 (4,64%), до уровня $95,84 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России принял решение не возобновлять 1 марта торги на Московской Бирже.

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