Тегеран, 1 марта, 2022, 08:38 — ИА Регнум. 28 февраля бывший посол Ирана в Азербайджанской Республике заявил, что западные державы предсказуемо оставили Украину в одиночестве против России, отметив, что Тегеран выступает против провокационных действий Организации Североатлантического договора (НАТО). Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Мохсен Пакаин заявил агентству Mehr, что Исламская Республика Иран выступает против провокационных шагов НАТО, отметив, что Тегеран следит за развитием событий на Украине.

Он отметил, что телефонный разговор президента Ибрагима Раиси со своим российским коллегой Владимиром Путиным демонстрирует активную политику администрации Ирана в этом отношении.

«Однако власти Исламской Республики обеспокоены судьбой граждан Ирана, проживающих на Украине, поэтому Тегеран приложил все усилия, чтобы проложить путь для возвращения наших экспатриантов», — заявил Пакаин.

«Иран выступает против любых провокационных мер, которые вызывают нестабильность в мире», — сказал он, сообщив, что Исламская Республика не приемлет расширение НАТО на восток, при этом президент Украины допустил просчет, потому что положился на Соединенные Штаты и подверг свою страну войне.

«Организация печально известна своими 20-летними преступлениями во всем мире», — отметил экс-посол, подчеркнув, что мировое общественное мнение никогда не забудет преступления и массовые убийства НАТО в Афганистане, пытки и жестокое обращение с заключенными в следственном изоляторе Парван, а также производство наркотиков в раздираемой войной стране, в связи с чем организация не принесла ничего, кроме страданий для народов.

По словам представителя, Исламская Республика как миролюбивая и антивоенная страна занимает независимую позицию и не склоняется ни к одной из воюющих сторон, поскольку Тегеран считает, что конфликт не приносит никаких плодов, кроме потерь и разрушений.