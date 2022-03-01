Вашингтон, , 01:05 — REGNUM Американские войска не будет посылать на Украину для участия в каких-либо боевых действиях против России президент США Джозеф Байден. Такое заявление сделала 28 февраля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе традиционного брифинга.

Джен Псаки (сс) The White House

Отвечая на вопрос, в какой ситуации и при каких сценариях Вашингтон мог бы применить силу и какие в данном случае есть «красные линии», Псаки ответила, что решение президента США остаётся неизменным.

«Президент не планирует посылать американских военнослужащих для того, чтобы воевать на Украине против России», — заявила пресс-секретарь Белого дома.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США не заинтересованы во вступлении в боевые действия на Украине.

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