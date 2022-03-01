Тегеран, 1 марта, 2022, 08:39 — ИА Регнум. 28 февраля ливанский министр культуры Мохаммад Виссам Эль-Мортада поддержал планы проведения культурной недели Ирана в Ливане, подчеркнув важность развития культурных и художественных связей с Тегераном. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

Выступая на встрече с министром культуры и исламского просвещения Ирана Мохаммадом Махди Эсмаили, Эль-Мортада выразил надежду на развитие культурных связей в рамках двустороннего сотрудничества.

Тем временем иранская делегация подробно остановилась на наиболее важных программах культурной недели.

Неделя культуры Исламской Республики проводится в Ливане с целью расширения и углубления культурных и художественных связей, а также обменов между странами для ознакомления и распространения информации о богатой истории Ирана.

Неделя культуры под названием «Дни культуры Фаджра» будет открылась в Ливане 28 февраля 2021 года в присутствии министра культуры Ирана.

Несколько круглых столов и симпозиумов, большая выставка иранских ремесел и искусств, показ иранских фильмов и воспроизведение иранской музыки входят в число запланированных программ мероприятия.