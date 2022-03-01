Тегеран, 1 марта, 2022, 08:39 — ИА Регнум. 28 февраля советник министра иностранных дел Ирана и генеральный директор Управления по делам Средиземноморья и Восточной Европы призвал Румынию, которая имеет общие границы с Украиной, предоставить необходимые условия для тех граждан Ирана, которые намерены вернуться на родину. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Али Хабиболлахзаде обратился с просьбой на встрече с послом Румынии в Иране Мирелой-Кармен Греку по итогам консультаций о способах оказания помощи иранским студентам и резидентам на Украине, которые хотят вернуться обратно.

Хабиболлахзаде отметил, что безопасное возвращение иранских граждан из Украины является главной заботой иранского правительства, и попросил Румынию помочь Ирану в достижении этой цели путем содействия безопасному проезду иранских студентов и жителей через эту страну.

Посол Румынии заявил, что понимает беспокойство Тегерана, особенно иранских студентов и семей застрявших на Украине граждан, при этом Бухарест готов помочь им проехать через страну в Иран.

«Правительство Румынии также предоставит любые необходимые средства для этой цели», — сообщил посол.