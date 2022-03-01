Рим, , 01:03 — REGNUM Еврокомиссия в понедельник, 28 февраля, предварительно согласовала выделение Италии первого транша в рамках «антикоронакризисного» пакета.

Урсула фон дер Ляйен

Представленная властями Италии в конце 2021 года заявка (51 заявленная цель, 21 млрд евро) принята.

В Еврокомиссии видят «успехи Италии» в деле реформ, в частности, в сфере уголовного права, госзакупок, цифровизации, отметила глава комиссии Урсула фон дер Ляйен.

В апреле 2021 года Италия подала заявку на получение «восстановительных» грантов и кредитов ЕС, она была утверждена летом 2021 года. Средства (191 млрд евро, в том числе 122 млрд евро кредитов) должны поступать частями до 2026 года включительно.